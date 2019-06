Temptation Island: nella prossima puntata una cosa mai successa prima nel programma – spoiler

Il profilo ufficiale di Temptation Island ha da poco caricato una clip spoiler della seconda puntata. Nel filmato incriminato si vede Filippo Bisciglia che prende da parte Andrea e gli confessa che al falò non gli ha fatto vedere un video, perché l’aveva visto molto provato e non se la sentiva di aggiungere carne al fuoco.

“Quello che ti sto raccontando adesso non è mai successo in 6 anni di Temptation Island. Mi spiego, io con me al falò avevo un terzo video. Però siccome eri molto provato e scosso, abbiamo deciso di non fartelo vedere. Ora però io penso che sia giusto che tu lo veda. Se è brutto? Mmm, lo vedrai”.