Maurizio Costanzo svela cosa pensa di Temptation Island

Fra circa 10 giorni tornerà Temptation Island in quella che sembrerebbe essere una versione ibrida con metà cast famoso e metà cast non famoso. Una scelta dettata dal CoronaVirus e dal ritorno del Grande Fratello Vip, previsto per settembre (quando teoricamente sarebbe dovuto andare in onda Temptation Island Vip).

Intervistato da Giornalettismo, Maurizio Costanzo ha parlato del programma che da circa un decennio cura sua moglie Maria De Filippi.

“Sono felice riparta (Temptation Island, ndr) è un primo segnale forte di ripresa inteso come lavoro non solo per chi fa televisione, ripeto, non dimenticate mai la filiera. Darà serenità e servirà per non pensare ai problemi. Io lo guardo ma le confesso una cosa: sono fan della versione con i “Nip” e non con i “Vip”. Guardando dal buco della serratura con i personaggi non famosi c’è sempre la curiosità legata alla verità. Il Vip ti può fregare, ecco, perché sa far televisione o almeno qualcuno ce’ prova poi non tutti ci riescono. Sia chiaro. Ma io sono un fan del programma”.

Costanzo ha poi fatto una critica alla tv di oggi che – a causa del CoronaVirus – ha visto trasmettere numerose repliche.

“Vedo molte repliche. Alcune sono scelte vincenti. Prenda “Il giovane Montalbano” non crolla mai come ascolti, piace sempre. Ma altre fiction sono un po’ una noia. Alla fine è sempre la stessa minestra, sai già come va a finire. C’è grossa difficoltà economica in tv. Il periodo legato al virus ha fatto dei danni economici sotto tutti i punti di vista e ha ucciso la filiera di tutti i settori. Io guardo i film gialli che mi appassionano sempre e sorrido con alcuni programmi Mediaset. Ma bisogna ripartire al più presto. Qualcosa si muove e questo è positivo”.

Pensiero molto simile a quello di Pippo Baudo.