Protagonista di Temptation Island ammette: “Ho mentito a Maria De Filippi”

Vittorio Collina ha partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island, durante il reality ha rotto con la sua fidanzata, ‘Katia la fotonica’ ed è uscito con la tentatrice Vanessa Cinelli.

Il ragazzo durante un’intervista rilasciata a Novella 2000 ha confessato di aver detto una bugia a Maria De Filippi. Infatti quando Vittorio è arrivato nello studio di Uomini e Donne per la reunion di Temptation Island ha minimizzato il suo rapporto con Vanessa. In realtà Collina era già innamorato della sua ex tentatrice, ma alla corte di Kween Mary ha etichettato tutto come “un’amicizia”.

“Fino alla reunion avvenuta a Uomini e Donne non era uscito nulla sulla frequentazione tra me e Vanessa. Maria De Filippi mi ha chiesto di essere chiaro con Katia dicendomi di dirle la verità e che ammettendo il mio innamoramento per un’altra ragazza non ci sarebbe stato nulla di male. Io per non ferire Katia e per rispettare la riservatezza di Vanessa ho detto che quest’ultima per me rappresentava solo un’amicizia. Ovviamente non era così per quanto mi riguarda.

Con il passare del tempo, spinto dall’affetto e dalle sensazioni positive ho continuato a recarmi a Roma e devo ammettere che ho proprio perso la testa per Vanessa, perché – come ho sempre ammesso – oltre ad essere una ragazza meravigliosa esteticamente, mi è sempre piaciuta a livello caratteriale; posso ammettere che c’è sempre stato un feeling speciale tra noi.

Tuttavia non sempre le cose vanno come una persona auspica o sogna. Da novembre, Vanessa ha iniziato a distaccarsi, fino ad ammettere di non essere innamorata. Da quel momento ho cercato di farmene una ragione, non senza difficoltà. Oggi ho ripreso in mano la mia vita”.