Temptation Island, che caos! A settembre torna la versione Nip con Alessia Marcuzzi

Un tempo esisteva solo Temptation Island poi, con forte del successo auditel e sulla scia della versione celebrity del Grande Fratello, Maria De Filippi ha deciso di optare per una seconda edizione di Temptation Island in salsa Vip. Stessa location, cast tutto famoso e conduzione diversa.

La staffetta Temptation Island e Temptation Island Vip è andata alla grande per due anni consecutivi fino a quest’anno quando – probabilmente a causa del CoronaVirus – qualcosa si è rotto e le edizioni, all’apparenza confermate entrambe, si sono fuse fra loro.

Filippo Bisciglia nella sua edizione per non famosi vanta infatti nel cast ben due coppie di celebrità (Antonella Elia e Manila Nazzaro con i rispettivi compagni), mentre Dagospia ha appena confermato il ritorno di Alessia Marcuzzi con una nuova edizione del reality a partire da settembre. Ma chi si aspettava il ritorno di Temptation Island Vip sbaglia di grosso, perché secondo Alberto Dandolo le coppie che parteciperanno al reality della Marcuzzi saranno tutte non famose.

“DANDOLO FLASH! – ‘TEMPTATION ISLAND’ CONDOTTO DA ALESSIA MARCUZZI SARA’ L’EDIZIONE ”NIP”, CON I NON FAMOSI, E ANDRA’ IN ONDA IN AUTUNNO – INVECE LA PROSSIMA SETTIMANA PARTE LA VERSIONE ”QUASI-VIP” CONDOTTA DA FILIPPO BISCIGLIA – NEL DOPO PANDEMIA MARIA LA SANGUINARIA HA RIMESCOLATO LE CARTE DELL’ISOLA DELLE CORNA”.

La nota curiosa e che crea confusione è che l’edizione che debutterà la prossima settimana su Canale 5 con Filippo Bisciglia non è stata presentata come “Temptation Island Vip“, ma semplicemente come “Temptation Island” e se l’indiscrezione di Dandolo si rivelasse vera, vorrebbe dire che il reality tornerà con due edizioni identiche a distanza di un mese l’una dall’altra.