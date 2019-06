Temptation Island: svelata la quarta coppia – lui la spara grossa (VIDEO)

Dopo Katia e Vittorio, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, è stata svelata anche la quarta coppia che farà parte della nuova edizione di Temptation Island.

Ilaria vuole mettere alla prova il suo ragazzo per capire se è adatto per fare una famiglia.

“Voglio vedere se Massimo è adatto a me per fare una famiglia, mi sembra troppo infantile su tanti punti di vista”.

Massimo invece l’ha sparata grossa, dice di non essere più se stesso in casa, perché non riesce a fare una partita alla Playstation con calma.

“Mi rendo conto che dentro casa mia non io non sono più me stesso. Non riesco neppure a fare una partita alla Playstation, in tutta calma e serenità. Cosa che assurdo non me la posso fare”.

Non so voi b!tches, ma a me questa per adesso sembra la coppia più noiosa e meno trash.

