Temptation Island: alcune coppie si erano accoradate prima prendendo in giro la redazione? Parla una protagonista del reality

Mai come quest’anno a Temptation Island le fidanzate e i fidanzati si erano spinti oltre con i tentatori e le tentatrici, tanto da arrivare alla richiesta di un falò di confronto già al primo episodio. Proprio per questo Raffaela Giudice, protagonista dell’edizione 2018, intervistata da Fan Page ha confessato di avere la sensazione che le coppie sembrano già scoppiate prima di entrare nel programma. La ragazza ha aggiunto che spera che i ragazzi non abbiano preso in giro la redazione.

“Sono scioccata per come le coppie stanno vivendo questa edizione di Temptation Island. Mi danno la sensazione che i fidanzati e le fidanzate siano entrati nei villaggi che già si erano lasciati. Katia la “fotonica” è la prima nella storia del programma a ridere nel corso di un falò, non so come faccia visto il grado di ansia che caratterizza quei momenti. Non voglio pensare che si siano accordati già prima di entrare perché sarebbe terribile, anche nei confronti della redazione. Tra l’altro, concepire un accordo solo allo scopo di guadagnare follower non ha senso: le persone non sono stupide, prima o poi capirebbero. Nella nostra edizione le cose andarono diversamente. I ragazzi di questa stagione, invece, sembrano mirare tutti a quello che arriva dopo Temptation Island, i follower, l’indotto economico. Mi auguro di sbagliarmi perché questo significherebbe determinare la fine del programma.”

Una polemica simile riguardava anche una coppia della mia edizione di Temptation Island, Lara Zorzetto e Michael De Giorgio. Finita la messa in onda del programma, lui tirò fuori i messaggi vocali che dimostravano che lei avrebbe partecipato al programma solo per spu***rlo e conquistarsi la popolarità. Pare che lei avesse scoperto un tradimento del fidanzato un giorno prima di entrare nel villaggio e che abbia deciso di andare avanti lo stesso solo per poter perseguire i suoi scopi

L’avvicinamento tra Jessica e il single Alessandro? Le cose sono due: o è tutto programmato oppure lei non è più innamorata. La mia sensazione è che sia tutto preparato perché una fidanzata non può innamorarsi di un tentatore dopo 4 ore, né gli si può avvicinare così tanto. Trovo tutto assurdo, come ci può alzare la gonna mentre un tentatore ti accarezza la gamba? Qualunque fidanzato avrebbe perso le staffe e il fatto che non Andrea non lo faccia ti porta a pensare che sia tutto organizzato. Scopriremo la verità solo una volta che saranno usciti dai villaggi.”