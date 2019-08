Temptation Island, Sabrina: “E se fossi incinta di Nicola?”

Il mese scorso Nicola durante Temptation Island, dopo aver visto alcuni della sua fidanzata Sabrina in compagnai di Giulio, si è lasciato andare ad uno sfogo che è diventato un cult dell’ultima edizione del programma mariano.

Adesso ad usare parole simili è stata proprio Sabrina Martinengo. Rispondendo ad una follower che la accusava di non essere più in grado di rendere padre Nicola (che ha 12 anni meno di lei), l’ex concorrente di Temptation Island è sbottata. Sabrina ha detto che potrebbe essere già incinta del suo compagno.

“Ma chi ti ha detto che io non gli darò un figlio? E se io fossi già incinta?

Io ai miei figli auguro di trovare un amore come quello che c’è tra me e Nicola con un uomo più piccolo, più grande, nero di pelle o giallo o bianco ecco cosa auguro a loro! E per favore non parlare così. In questo modo fai apparire Nicola come uno smidollato, cosa che non è! Sa perfettamente cosa è giusto per la sua vita di oggi e per il domani chi vivrà vedrà”.