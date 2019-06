Temptation Island: svelata la sesta coppia (che riceve una benedizione speciale)

Dopo David e Cristina del Trono Over, poco fa è stata presentata la sesta (e ultima?) coppia di Temptation Island, loro sono Nunzia e Arcangelo. Se lei vuole partecipare per togliersi dei dubbi e creare una famiglia, Arcangelo invece alle telecamere di Witty ha detto che Nunzia non deve essere l’unica donna della sua vita.

“Dopo 13 anni il nostro rapporto non è stabile del tutto. Me ne ha fatte passare tante. Spero questa esperienza possa mandare via tutti i dubbi che ho e iniziare così a desiderare una famiglia con lui”. “Lei è la persona più importante della mia vita, ma non vuol dire che deve essere l’unica. La vita è una e deve anche essere vissuta” Conosciamo meglio Nunzia e Arcangelo… Riuscirà la coppia a sciogliere ogni dubbio sulla loro”.

Anche in questo caso prevedo tante…

La coppia ha ricevuto la benedizione di Oronzo Carinola (Temptation Island 2018): “Questa coppia mi piace tanto“.

Temptation Island 2019 – le coppie:

Katia e Vittorio

Jessica e Andrea

Sabrina e Nicola

Ilaria e Massimo

Cristina e David

Nunzia e Arcangelo