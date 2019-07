Temptation Island, anticipazione spoiler ultima puntata – ecco la foto incriminata

Manca esattamente una settimana alla puntata finale di Temptation Island ma grazie alle varie anticipazioni trapelate fino ad oggi sappiamo che la coppia formata da Nicola e Sabrina è tutt’ora unita, anche se alcune talpe hanno parlato di rottura al momento del falò.

Se Nicola e Sabrina hanno davvero rotto al falò conclusivo non possiamo saperlo, quel che è certo è che i due ora sono insieme a Briançon, un comune francese situato nelle Alpi, come riportato da Very Inutil People.

I due sono stati immortalati insieme in barba a quanto dichiarato dall’autrice Raffaella Mennoia fra le pagine de Il Fatto Quotidiano, quando ha parlato di accordi di segretezza e clausole contrattuali per evitare spoiler.

“Ogni protagonista firma un accordo di riservatezza. Non possono mostrarsi insieme e comunicare quello che è accaduto fino alla messa in onda. Anche in caso di uscita anticipata, mi sembra un modo per non rovinare la sorpresa al pubblico. Gli autori gestiscono le situazioni di un programma non facile ma scritto assolutamente no. In questo genere di trasmissioni non puoi scrivere nulla, devi lasciare libero chi partecipa. Loro vengono isolati, ogni tanto io e Fabio (Pastrello, altro autore, ndr) facciamo un giro nel villaggio ma solo per capire se gli umori corrispondono a quello che vediamo attraverso i monitor. Esattamente come il Grande Fratello ha il confessionale noi cerchiamo un minimo di contatto”.