Temptation Island, svelata la quinta coppia e promette benissimo: “Abbiamo diversi anni di differenza”

Dopo Antonella Elia con Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso, Valeria con Ciavy e Annamaria con Antonio, oggi la redazione mariana ha svelato la quinta coppia di Temptation Island. Andrea e Anna faranno parte della nuova edizione del reality di Canale 5, tra loro ci sono 10 anni di differenza e lui sente di non poter soddisfare tutti i desideri della sua compagna.

“Ciao a tutti io sono Andrea, ho 27 anni. Io con Anna andrei a vivere subito solo che lei vuole di più e io non sono ancora pronto: lei vuole un matrimonio, anche dei figli e in questo momento per me è troppo per i miei progetti di vita. Per me Temptation Island è un’occasione per farle capire che la amo davvero ma deve darmi tempo perché nella vita non esiste solo la coppia.

“Sono Anna, ho 37 anni e sono fidanzata con Andrea da due anni. Cosa penso di quello che ha detto? Se pensa che io voglio troppo, allora lui non dovrebbe prendersi una donna più grande e a me questa cosa mi spaventa e mi frena, mi fa fare un passo indietro. Sai che c’è? Io sto solo perdendo tempo“.