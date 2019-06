Temptation Island: svelati tutti i tentatori e tra loro ci sono 5 volti noti

Lunedì sera parte la nuova stagione di Temptation Island e dopo aver conosciuto le sei coppie, oggi Uomini e Donne Magazine ha svelato anche i tentatori e le tentatrici. Tra loro ci sono diversi volti noti, alcuni ex corteggiatori di Uomini e Donne e anche una vincitrice del Grande Fratello.

“Federica Lepanto, vincitrice del Grande Fratello 14, Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglia, e Rodolfo Salemi, ex corteggiatore di Mara Fasone, Alessandro Cannataro, ex corteggiatore di Sara Affi Fella. Ma c’è anche Nicolas Bovi, l’ex compagno di Beatrice Valli, papà del piccolo Alessandro.”