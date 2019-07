Temptation Island: la tentatrice di Nicola mette like su Instagram contro Sabrina: “Sembra sua mamma, un’oscenità!”

A Temptation Island non bisogna dare niente per scontato e come abbiamo potuto vedere nello speciale andato in onda martedì sera, Nicola Tedde e Sabrina Martinengo sono tornati insieme dopo aver rotto durante il falò finale.

A decidere di rompere è stato Nicola, che aveva reputato il comportamento di Sabrina nei confronti del single Giulio troppo eccessivo e morboso. La sua stessa complicità con la single Maddalena l’aveva fatto un po’ confondere, tanto che la ragazza – intervistata da Uomini e Donne Magazine – aveva parlato di ‘legame bellissimo fatto di sguardi e intesa’.

“Tutto è iniziato da una chiacchierata banale, da cui è nato un legame bellissimo, un legame magico, fatto di sguardi, sorrisi complicità e intesa. Non potevamo fare a meno l’uno dell’altra, era un continuo cercarci, accarezzarci, guardarci negli occhi. Abbiamo anche pianto insieme, tra noi si è venuto a creare un qualcosa di speciale, unico e soprattutto vero. Tra noi si è creato qualcosa di davvero inaspettato, emozioni fortissime e uniche che mi hanno riaperto il cuore”.

A quanto pare Maddalena – alla luce del ritorno di fiamma fra Nicola e Sabrina – c’è davvero rimasta male, dato che su Instagram (come riportato da IsaeChia.it), ha messo alcuni like contro la Martinengo, fra cui uno in cui viene appellata “un’oscenità che sembra la mamma“.