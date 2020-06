Temptation Island: svelata la seconda coppia Vip del cast

La nuova edizione di Temptation Island – come già scritto – sarà ibrida ed avrà un cast composto metà da volti noti e metà da persone sconosciute al grande pubblico. Se quest’ultimi li conosceremo presumibilmente durante la prima puntata, i nomi dei vip trapeleranno online già dalle prossime settimane.

Le prime due coppie vip sono state già rese note (entrambe da TvBlog): la prima è quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, mentre la seconda è composta da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Lei è un’ex Miss Italia, poi conduttrice e opinionista televisiva, mentre lui è un ex calciatore che abbiamo visto anche a Celebrity Masterchef.

A loro potrebbe aggiungersi – come ipotizzato da FanPage – la coppia formata da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, alias Sirius.

“Non è da scartare completamente la possibilità che i due partecipino a Temptation Island ma per farlo dovrebbero diventare una coppia a tutti gli effetti. Al momento non lo sono, si stanno soltanto conoscendo meglio. Nicola, però, ha ripreso ad aggiornare il suo profilo Instagram, pubblicando contenuti inediti sulla sua vita privata. È probabile che aggiornerà gli spettatori del dating show attraverso i suoi canali social in attesa di tornare a Uomini e Donne a settembre”.