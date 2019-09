Temptation Island Vip: Ciro Petrone scappa dal villaggio dei fidanzati e la redazione lo insegue correndo (VIDEO)

Come un Cristian Galella qualsiasi che ha distrutto il villaggio dei fidanzati per raggiungere Tara Gabrieletto o come un Salvatore Di Carlo che si è gettato nel laghetto per raggiungere a nuoto la sua Teresa Cilia, anche Ciro Petrone a Temptation Island Vip ha dato spettacolo.

Purtroppo non sappiamo quando questa scena andrà in onda (sicuramente non la prima puntata), ma nel filmato incriminato è possibile vedere l’attore di Gomorra scavalcare gli scogli che dividono il villaggio dei fidanzati da quello delle fidanzate e – in una corsa velocissima – cercare di raggiungere la propria compagna, Federica Caputo.

Gli addetti ai lavori che hanno assistito alla scena hanno tentato di fermarlo, ma forse con scarso successo.