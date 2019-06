Temptation Island Vip, sfuma l’ipotesi Ilary Blasi – spunta il nome del conduttore

Chi condurrà la seconda edizione di Temptation Island Vip dopo il successo dello scorso anno trainato da Simona Ventura?

Sfumata l’ipotesi di Ilary Blasi (impegnata con la nuova edizione di Giochi Senza Frontiere al fianco di Alvin), Maria De Filippi avrebbe deciso di allungare il contratto a Filippo Bisciglia e di affidare a lui anche la versione celebrity del reality.

Secondo quanto scritto dal settimanale Vero e dal settimanale Gente, Maria De Filippi dopo aver ‘provinato’ varie persone avrebbe deciso di lasciare Filippo alla guida del programma che conosce molto bene e che da sei anni conduce.

Non so quanto questa indiscrezione possa rivelarsi vera, ma è un peccato che l’ipotesi Ilary Blasi sia sfumata. Considerando che i falò li registrano tutti a notte fonda, immaginatevi la Blasi svegliata dagli autori alle tre di notte per star seduta su un tronco a sentire i drammi amorosi dei vip. “Daje su voglio tornà a letto ma insomma lo molli o no? Mollalooo daje!“.