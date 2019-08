Temptation Island Vip: spunta un’altra ipotetica coppia famosa per metà

Alessia Marcuzzi sarà al timone della seconda edizione di Temptation Island Vip e le riprese inizieranno fra un paio di settimane, appena la conduttrice tornerà in Italia dopo il suo viaggio con la famiglia a Los Angeles.

Il cast al momento sembrerebbe essere chiuso, anche se la riservatezza imposta dalla redazione ha fatto trapelare pochissimi nomi, alcuni dei quali sfumati come quelli di Alex Belli con Delia Duran e Francesco Chiofalo con Antonella Fiordelisi.

Se loro non ci saranno sembrerebbe invece confermata la coppia composta da Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, mentre proprio oggi – sul portale Il Vicolo Delle News – sono apparsi i nomi di altri due fidanzati che sarebbero stati contattati dalla produzione. Anche in questo caso (proprio come Nathaly e Andrea) la coppia è famosa solo per metà dato che lui è Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, mentre lei è la sua fidanzata Cristina Tomasini, una ragazza di Bergamo molto lontana dal mondo televisivo.

Temptation Island Vip dovrebbe partire il prossimo 17 settembre e la Pinella in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha detto di essere eccitata all’idea di condurre questo show ed ha anche commentato le coppie scelte per questa edizione del programma.

“Sono prontissima, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza che vivrò lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi. Mi piace ascoltare le persone, le loro storie e, non essendo in diretta, avremo sicuramente tanto tempo per parlare. Mi entusiasma il fatto che sono tutte le situazioni in cui ci si può immedesimare.

Che cosa mi aspetto? Di fare un bel lavoro di squadra con un bel gruppo e di trovare delle persone con cui condividere dei momenti molto privati e delle emozioni. – ha dichiarato Alessia Marcuzzi a Uomini e Donne Magazine – Sono una fan del programma e per questo sono ancora più contenta di vivere la trasmissione in prima persona. Le coppie che sono state scelte mi piacciono e non vedo l’ora di vederle all’opera: mi piace quello che non ti aspetti”.