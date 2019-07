Temptation Island Vip: ennesima coppia rifiuta di partecipare

Temptation Island Vip sta facendo fatica ad arruolare nuove coppie per la seconda edizione oppure gli autori sono così bravi da non aver fatto trapelare niente?

Mancano infatti pochissime settimane all’inizio delle registrazioni di Temptation Island Vip, eppure nessuna coppia è stata annunciata e quelle contattate sembrerebbero essere tutte disinteressate. I primi ad aver smentito un’ipotetica partecipazione sono stati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, seguiti da Alex Belli e Delia Duran. Hanno detto no anche Kikò Nalli e Ambra Lombardo, così come Alessia Macari e Oliver Kragl.

Proprio quest’ultima, intervistata a Non succederà Più, la trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli, ha confessato:

“Io farei Temptation Island Vip per divertimento, non mi fa paura. Ma per noi è impossibile farlo visto il lavoro di Oliver. Ora mi sto concentrando molto sulla musica e spero di fare presto Sanremo. A 18 anni, prima di approdare in tv, ho partecipato ad Area Sanremo ma sono stata scartata. All’epoca avevo presentato un canzone un po’ antiquata. Ora sono pronta”.