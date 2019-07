Temptation Island Vip, le coppie che potrebbero partecipare

Temptation Island sta volgendo al termine e fra qualche settimana inizieranno le riprese della seconda edizione Vip che passerà in mano ad Alessia Marcuzzi (anche se non è da escludere il colpo basso Antonella Clerici).

Al momento però nessuna coppia vip è stata annunciata ed è sempre difficile capire chi potrebbe e chi non potrebbe partecipare, dato che molte coppie nascono e scoppiano nell’arco di un paio di mesi.

In pole position per prender parte però alla seconda edizione di Temptation Island Vip secondo me ci sarà la coppia composta da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni e quella formata da Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Entrambe sono nate a Uomini e Donne ed i secondi hanno pure partecipato in qualità di tentatori all’edizione 2018 del programma. Sarebbe un bel ritorno in altre vesti.

Un altro ritorno sarebbe per la coppia composta da Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: entrambi hanno già partecipato a Temptation Island come tentatori ed il primo pure come fidanzato di Selvaggia Roma. I due ci sperano. Andrà così?

Escludendo a priori tutte le coppie nate dal Grande Fratello di Barbara d’Urso (dato che nessun ‘volto’ di Barbara ha mai preso parte ad un programma di Maria), gli altri concorrenti potrebbero essere Aida Yespica e Geppi Lama, Stefano Laudoni e Giorgia Crivello, Lory Del Santo e Marco Cuculo oppure Alex Belli e Delia Duran, quest’ultimo già preso in considerazione per la scorsa edizione.

Una coppia appena nata ma che potrebbe regalarci molte soddisfazioni è quella formata da Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, formata proprio sotto gli occhi di Alessia Marcuzzi a L’Isola dei Famosi, che potrebbe ritrovare su quest’altra isola.

Occhi puntati anche su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e su Luca Onestini e Ivana Mrazova, anche se non è da escludere il debutto di Rebecca Staffelli (figlia di Staffelli di Striscia la Notizia) con il compagno Alessandro Basile.

Insomma, chi parteciperà a Temptation Island Vip 2?