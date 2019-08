Temptation Island Vip, Damiano Er Faina a rischio squalifica? Lui risponde alle polemiche (VIDEO)

Damiano Er Faina è uno dei concorrenti della seconda edizione di Temptation Island Vip, ma considerando che le registrazioni devono ancora iniziare (partiranno sabato 24 agosto) la sua testa potrebbe essere la prima a saltare.

Online, infatti, è scoppiata una polemica in seguito ad alcuni commenti offensivi contro Barbara d’Urso e considerando che c’è già un precedente (John Vitale a L’Isola dei Famosi) Mediaset è messa ora davanti ad una scelta: perdonare Er Faina per il suo comportamento passato permettendogli di andare regolarmente in onda nel programma di punta dell’estate di Canale Cinque, oppure squalificarlo – come fatto con John Vitale – e sostituirlo.

La polemica è arrivata anche alle orecchie di Damiano Er Faina che su Instagram ha così replicato:

“Noto con stupore di chi dice ‘Er Faina in passato ha insultato Barbara d’Urso’ e quindi? Non posso esprimere il mio pensiero su qualcuno? Diteme? Per quanto riguarda gli haters, ma io potevo capire se mi vedevate in un programma della d’Urso! Io lì non ci vado manco se mi puntano una pistola alla testa. Temptation l’ho sempre ammirato come programma, se mai ho criticato i comportamenti di qualche personaggio lì dentro”.

Un grosso mah.