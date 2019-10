Temptation Island Vip: Serena Enardu si lascia con Pago ed esce con il tentatore Alessandro Graziani

Quello fra Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip è stato un falò infuocato concluso con la rottura della coppia dopo 7 anni d’amore. Un finale già annunciato dallo stesso cantante settimane fa, quando con uno spoiler fece intendere di esser uscito single dalla trasmissione.

Durante il falò l’ex tronista ha attuato un comportamento passivo aggressivo riversando su Pago tutta la sua frustrazione nell’esser stata sgamata con le mani nella marmellata (e per ‘marmellata’ intendo il tentatore Alessandro Graziani); al termine del quale non è riuscita a dire in faccia al cantante di non essere più innamorata, limitandosi a dire che ‘vorrebbe provare per lui quello che lui prova per lei’.

Lo stesso Pago, quando Alessia Marcuzzi gli ha fatto la domanda ‘Vuoi uscire insieme a Serena?‘ ha risposto ‘Perché lo chiedi prima a me?‘, sottolineando come la decisione di rompere sia stata già presa dalla Enardu.



E se Pago ha lasciato il programma da solo, Serena si è gettata fra le braccia del single Alessandro che le ha risposto abbracciandola “Voglio far parte della tua felicità“.

Che stiano tutt’ora insieme?