Temptation Island Vip, confermati i primi 7 tentatori fra modelli e influencer – ecco chi sono

Le registrazioni della seconda edizione di Temptation Island Vip sono iniziate da circa una settimana ed il nuovo numero di Spy ha svelato l’identità dei primi sette tentatori che cercheranno di insidiare le coppie famose. Fra loro ci sono ex volti di Uomini e Donne (Over e Classico), influencer e modelli.

Il primo è Michele Loprieno, daddy ultra-cinquantenne del Trono Over di Uomini e Donne che sicuramente punterà una donna matura (come Anna Pettinelli o Nathaly Caldonazzo), mentre il secondo è il modello David Nenci. Spazio anche per altri ex corteggiatori: ci sarà Alessandro Catania (visto durante il trono di Nilufar), Cecilia Zagarrigo (vista durante il trono di Oscar Branzani) e Federica Francia (vista durante il trono di Andrea Zelletta). Chiudono la cinquina la modella Marta Krevsun (che in curriculum ha già una partecipazione come tentatrice di Temptation Island) e la peruviana Paula Manzanal, piombata agli onori della cronaca per aver fatto perdere la testa a Cristiano Ronaldo.

Tra le fila dei tentatori, diversamente da quanto trapelato online, non ci sono né Nicolò Brigante, né Giorgia Caldadulo e neanche Megghi Galo.