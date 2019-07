Temptation Island Vip, spunta il probabile nome della terza coppia

A Temptation Island Vip niente è come sembra e per questa seconda edizione potrebbe tornare un personaggio simbolo del programma: Francesco Chiofalo.

Il ragazzo, noto ai più per essere Lenticchio o il Ghirlandone, ha partecipato al programma ben due volte: in qualità di fidanzato nella versione Nip con Selvaggia Roma e in qualità di tentatore nella versione Vip dello scorso anno. E’ notizia recente che potrebbe addirittura partecipare di nuovo in qualità di fidanzato nella versione Vip di Alessia Marcuzzi.

Archiviata la sua storia con la Roma e quel bruttissimo capitolo della sua vita che è stato il tumore al cervello, Francesco Chiofalo ora è felicemente fidanzato con la schermitrice olimpionica Antonella Fiordelisi, anche lei in passato ex tentatrice dell’omonimo programma.

Intervistato da Giada Di Miceli nella trasmissione Non Succederà Più in onda sull’emittente radiofonica Radio Radio, il Ghirlandone ha così commentato l’ipotetico suo ritorno a Temptation Island Vip:

“Io non ho paura dei tentatori perché sono insostituibile. Antonella non riuscirebbe a trovare mai uno come me. Se siamo stati chiamati? Questo non posso dirlo”.

E se non è un’ammissione questa…