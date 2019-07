Temptation Island, Vittorio vicino ad una tentatrice, Katia sbrocca: “Spacco tutto! Vaffa…” (VIDEO)

Nelle prime due puntate di Temptation Island Katia si è lamentata perché non ha visto nemmeno un video del suo fidanzato. Le cose però cambieranno nel prossimo appuntamento con il reality mariano. Vittorio infatti si è avvicinato ad una tentatrice. Quando la fotonica bionda ha visto il video nel pinnettu ha sbroccato, insultando il suo compagno.

“Ma è davvero Vittorio quello? Ma allora baciala che fai prima. Ma guardatelo. No, io spacco tutto. C**lione, è un c**lione.”

Voleva dei video e adesso che ne ha uno sclera dando del co*lione a Vittorio? Io la amo!

“Ho scelto di partecipare a Temptation Island per misurare realmente quanto mi ama Katia. Quello che provo io credo sia un po’ di più di quello che prova lei per me.

“Mi prendo tutte le libertà dall’inizio, perché lui me le ha sempre fatte andare bene tutte. Io faccio quello che mi fa stare bene, in primis a me stessa, poi viene il resto”