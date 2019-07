Temptation Island, Jessica dà del bugiardo ad Andrea e racconta la sua verità: “Ecco cosa è successo davvero”

Martedì sera le versioni che Jessica e Andrea hanno dato a Filippo sul mese dopo le registrazioni di Temptation Island erano opposte. La Battistello ha detto che a parlare è stata la rabbia del suo ex e che alcune cose sono proprio inventate.

“Cosa penso di quello che ha detto Andrea a Filippo? Ero scioccata davanti alla tv. Giuro. Io penso che ieri sera non abbia parlato Andrea ma semplicemente il suo orgoglio e la sua rabbia. Non hoo capito il senso di negare determinate cose o di dire che non volevo andare a prendere le mie cose perché sapeva benissimo che mi era stato negato dalla redazione. Ho anche i messaggi che lo testimoniano. Quindi non capisco il senso di aver detto questa cosa, secondo me oltre che insensata anche fuoriluogo.

Voglio dare un po’ di spiegazioni su quello che è successo tra me e Andrea. Io sono confusa e sto così da due mesi. Io e lui non eravamo felici da tanto tempo.

Andrea lavorava tanto, sì, ma come lavoravo tanto anche io. Forse questo ci ha portato ad allontanarci parecchio. Eravamo molto stressati entrambi, ma il problema non era questo. Il problema era che anche quando lui c’era a casa, era come se non ci fosse perché non aveva mai voglia di condividere, di parlare con perché stanco dal lavoro. Io questa cosa la soffrivo parecchio perché, come avrete capito io sono sola in Italia quindi se non parlavo o avevo un appoggio da lui da chi lo potevo avere? Quindi il problema era che mi sentivo tanto sola in coppia.

Non voglio cancellare le foto con lui, perché non rinnego i ricordi. Però penso sia giusto per entrambi stare da soli. Ci siamo fatti tanto male a vicenda quindi è giusto così.

Se ho sbagliato non lo so, io non mi pento di nulla di quello che ho fatto e su questo resto coerente assolutamente. Non è una giustificazione però io non immaginavo che Andrea stesse così male. Potevo pensare che sì, lo avrebbe un po’ ferito, ma non così tanto. Io non l’ho mai visto piangere, quando litigavamo a casa o dicevo che volevo lasciarlo non ha mai reagito così, era molto freddo… forse perché mi ha dato sempre per scontata e non pensava dicessi quelle cose sul serio. Con il senno di poi, vedendo come è stato male lui, qualche atteggiamento lo cambierei, questo forse sì.

Grazie davvero a chi è andato oltre l’apparenza, grazie a chi prima di giudicare ha aspettato e capito. […] Dalla mia bocca non sono mai uscite bugie, non riesco a mentire e da una parte questa cosa non mi porta bene, credetemi sarebbe stato molto più semplice affrontare questo percorso in maniera diversa per essere apprezzata da tutti”.