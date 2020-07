Un tentatore di Temptation Island 2020 ha denunciato Robbie Williams

Fra i 12 tentatori dell’attuale edizione di Temptation Island c’è anche Simone Garato, che nell’estate del 2013 ha denunciato Robbie Williams per plagio.

All’epoca, infatti, Simone Garato era un cantante in erba che aveva inciso What I Feel, brano che – secondo la sua ricostruzione – Robbie Williams gli aveva copiato (magari inconsapevolmente) con il brano Be A Boy.

«Mi ha plagiato! Ho sentito il ritornello per radio e sono rimasto a bocca aperta, un amico mi aveva segnalato la somiglianza tra i due brani, quando ho ascoltato la canzone di Robbie Williams ho realizzato che non aveva tutti i torti».

La dichiarazione risale a Il Mattino di Padova, che dette molto risalto a questa storia.

«Ho contattato l’avvocato Giorgio Assumma, ex presidente della Sia nonché uno dei massimi esperti in diritti d’autore. Ha risposto subito alla mia mail e ha offerto la sua assistenza legale, martedì andrò a Roma per firmare la querela e la diffida contro la casa discografica (la Island records) che ha pubblicato il brano».

E ancora:

«Scrivo canzoni da quando sono bambino. Ho una grande passione per la musica e faccio serate dal vivo con una band, i “Simon Style”, da qualche anno sono iscritto alla Siae. Il brano da cui Robbie Williams, (autore assieme a Tim Metcalfe e Flynn Francis) avrebbe preso ispirazione, non è registrato ma secondo la prima consulenza legale poco importa: fa fede la pubblicazione su internet. Non mi interessa fare soldi, ma dare testimonianza del mio valore artistico»

Ecco l’audio a paragone: