Teresa Cilia attacca Gianni Sperti: “Ignorante e senza personalità”

Ennesimo botta e risposta fra Teresa Cilia e Gianni Sperti di Uomini e Donne. L’opinionista, con un post generico, ha inveito contro chi ‘sputa nel piatto dove ha mangiato’ e l’ex tronista, che probabilmente si è sentita chiamata in causa, gli ha risposto per le rime.

“Sputare nel piatto in cui hai mangiato equivale a sputarsi in faccia da soli – ha scritto Gianni Sperti ipoteticamente in riferimento a Teresa Cilia e Mario Serpa, con cui ha avuto dei battibecchi nei giorni scorsi – Eravate liberi di non mangiare in quel piatto, ma capisco i vantaggi“. Immediata la risposta della Cilia: “Stare seduto lì da 20 anni e non dire mai una cosa giusta equivale ad essere ignoranti e senza personalità. Ah dimenticato, tu sei ballerino!“.

Ci stancheremo mai di questa catfight mariana in piena estate?