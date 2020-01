Teresa Langella fa arrabbiare i suoi follower: anche un’ex tronista l’attacca pubblicamente

Teresa Langella e Andrea dal Corso si aggiungono alla lunghissima lista di personaggi che in queste settimane sono volati alle Maldive per sponsorizzare lussuosi resort.

L’ex tronista ha pubblicato uno scatto in aereo e uno in spiaggia ed ha taggato la struttura che le ha offerto la vacanza “Mi piaceva l’idea di sembrare una Diva! Ci sono riuscita?“. condi

Apriti cielo e spalancati terra, sono piovuti centinaia di commenti negativi sulla bella napoletana.

“Certo vanno in vacanza con le stupidaggini che fanno fare i modelli non pesa e alzarsi alle 4 e lavorare con il freddo li vorrei vedere buona domenica”

“Si prendono l’aereo privato senza lavorare”

“Uno schiaffo a chi non può permettersi queste cose”

Sommersa dalle critiche, Teresa Langella è intervenuta nel suo post.

“Anch’io per anni mi sono alzata alle 5 del mattino però, con il gelo, prendendo un pullman per andare a fare la commessa.Questo comunque non vi permette di giudicarmi. Non siate avvelenati con la vita e con me, abbiate il cuore buono per spargere felicità ovunque.Vi farà bene.

Io ho fatto lavori diversi, ma non ho mai giudicato la vita altrui.

Oggi sono qui, fiera di non essere cambiata, fiera di essere la Terry di sempre che non ha paura di mostrare la propria vita alle persone che le vogliono bene.

Vorrei poter lenire l’insensibilità umana di chi punta costantemente il dito ma non si può, in compenso però, credo nella bellezza dei sogni e sarò sempre libera di afferrarli e farne realtà. Cia’”.

Anche Andrea dal Corso ha risposto agli attacchi dei follower.

“Ho rotto le palle io per prendere una business in un A380 per la prima volta, lo volevo fin da bambino e ho insistito perché Terry non voleva. Per cui finitela di belare e godetevi la vostra di Vita. Cheers & Love”.

Ma tutto questo macello perché questi due hanno volato in business e perché un resort gli ha offerto un soggiorno? Sul volo sono dell’idea che ognuno possa spendere i propri soldi come meglio crede, ma quello che mi stupisce è che ci sia qualcuno che nel 2020 riesce ad indignarsi per le sponsorizzazioni degli influencer. A questa gente non piacciono i personaggi che fanno questo per lavoro? Non li seguissero, molto semplice.

In questa polemica è intervenuta anche Mara Fasone, che ha attaccato Teresa Langella in una sua storia.

“Eh sì, ragazzi il karma esiste. Ancora non hai visto niente cara Teresina. Vai a riguardare tutte le tue incoerenze e falsità, comprese le lacrime finte e la tua cattiveria gratuita che hai sparato dentro il programma di Uomini e Donne. Ciò che semini raccogli prosciuttina”.

Prosciuttina?



“ pero te piac quello che ti mantiene ma addò camp mara, addo camp Teresa “ New trash in corso attendiamo risposta da Teresa 😂😂 #uominiedonne — ♡ (@iamphoenix_14) January 5, 2020