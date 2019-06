Teresa Langella lancia una frecciatina a Clarissa Marchese

Il post di Clarissa Marchese contro gli hater che vestono cinese e hanno case tristi ha scatenato il caos.

Sapete cosa? Anche a me passa per la testa ‘io boh’ quando vedo quelle spose con il loro abitino anonimissimo, i capelli boccolosi da prima comunione ed un trucco insignificante. Poi però mi dico ‘non tutte possono’ e quindi anche se non mi piacciono dico ‘siate felici perché si vede che vi amate’”.

“Io non vi do assolutamente importanza perché già vi immagino sedute sul vostro divanino, nella vostra casa triste, afflitte dalla vostra vita infelice, con la magliettina dei cinesi pagata 1.50 €, che vi sentite Anna Wintour criticando il mio Galia Lahav.

Oggi Teresa Langella ha scritto un post in cui – tra una frase fatta e un luogo comune- c’è anche una frecciatina rivolta alla sua “collega” tronista.

Del resto abbiamo tutti un limite di sopportazione. Non sempre ciò che scatta nella testa di un essere umano ci è dato saperlo. Ragion per cui siamo tutti sotto lo stesso cielo. Nessuno è migliore di un altro. Vogliamoci tutti più bene”.

“Ricordiamoci sempre chi siamo e da dove veniamo. L’umiltà è alla base di ogni vera ricchezza. Quando nella vita ti sei fatta il sederino prima di guadagnare soldi facili, ai quali di sicuro non si girano le spalle, riesce davvero difficile se non impossibile criticare chi ha meno possibilità!

No, seriamente, qualcuno ricordi a Clarissa Marchese che la corona di Miss Italia non l’ha resa regina, il trono di Uomini e Donne non le ha dato un regno e che il suo vestito Galia Lahav evidentemente è fin troppo scollato, visto che non riesce a coprire neanche il suo ego.

— Paola. (@Iperborea_) 2 giugno 2019