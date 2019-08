Teresa Langella fa una proposta a Maria De Filippi, poi minaccia di andare dalla concorrenza

A settembre debutterà con Michelle Hunziker la prima edizione di Amici Vip, il talent show per celebrità che vedrà vip e vippettini sfidarsi in prove di danza, di canto e di recitazione. Al momento però nessun nome del cast è trapelato e quei tre usciti qualche settimana fa sono stati già smentiti dall’addetta stampa di Maria De Filippi. Insomma, di Amici Vip sappiamo poco e niente.

Fra le pagine del settimanale Di Più Tv, però, è arrivata una candidatura spontanea da parte di Teresa Langella, la cantante neomelodica che ha successivamente preso parte a programmi mariani come Temptation Island e Uomini e Donne.

La Langella, che proprio qualche settimana fa ha pubblicato il suo tormentone estivo napole-spagnolo, vorrebbe infatti partecipare ad Amici Vip in qualità di cantante. In alternativa avrebbe puntato la concorrenza: X Factor.

“Mi rendo conto che ho ancora tanta strada da fare e non nego che mi piacerebbe, per esempio, prendere parte ad Amici o X Factor. Non mi pongo limiti. Mi piace sognare in grande, a volte mi immagino sul palco del Festival di Sanremo. Ho iniziato a cantare a undici anni, durante un concorso di bellezza per bambini. Mi chiesero di intonare una canzone […] Ricordo che il pubblico rimase esterrefatto e anche io non avrei pensato che il canto fosse già così parte di me. Da allora non l’ho più lasciato. Ho cantato ovunque: ai matrimoni, alle comunioni, alle sagre di paese, alle feste per bambini”.