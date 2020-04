Teresanna parla del suo periodo come corteggiatrice di Monte e fa una precisazione sulla redazione (ma qualcosa non torna)

Quando era nella casa del Grande Fratello Vip Teresanna Pugliese ha parlato del suo periodo a Uomini e Donne e soprattutto di quando è tornata in studio per corteggiare Francesco Monte. Oggi in un’intervista rilasciata a SuperguidaTv la bella napoletana ha spiegato di non aver mai detto di essere stata ricontattata dalla redazione per scendere da Monte.

“Non ho mai detto una cosa del genere e ci tengo a fare una precisazione. Chi mi conosce sa bene che non sono una che fa quello che gli viene chiesto sopratutto se si tratta di un’esperienza che richiede di metterci la faccia. In quel programma ci ho messo la mia faccia, la mia vita, i miei sentimenti e non avrei mai fatto una cosa chiesta da loro. Ho raccontato a Paola di un episodio in cui ho incontrato una persona della redazione a cui ero molto legata nel periodo in cui vivevo a Roma. Alla sua domanda se io seguivo ancora la trasmissione con affetto ho risposto che non c’era storia. Sono stata io a prendere il coraggio e a mettermi in contatto con la redazione per ritornare perché sapevo di aver lasciato qualcosa in sospeso. Loro non mi hanno mai chiesto niente. A 20 anni i ripensamenti sono dettati da un’istintività e da un’impulsività che data l’età sono giustificate. Non avrei mai messo in gioco i miei sentimenti perché erano stati altri a decidere al posto mio. Voglio ringraziare la redazione del programma che mi ha dato un’ulteriore bella possibilità”.

La gieffina ha anche detto che ancora oggi le capita di guardare Uomini e Donne.

“Ogni tanto mi capita di guardare la trasmissione. Sono passati dieci anni da quell’esperienza e ne sono successe di cose. Quando penso a quel programma penso a Maria. La porto nel cuore. – ha continuato Teresanna – La sua immagine è riprodotta nel puzzle dei ricordi della mia vita. Dopo quell’esperienza ho avuto la possibilità di riscattarmi in tante cose. L’ho vissuta con lucidità e ad un certo punto ho deciso di fermarmi per non perdere di vista le cose importanti”.

Questo invece è quello che Teresanna ha raccontato a Paola Di Benedetto nella casa del GF Vip.