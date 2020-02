Teresanna parla di Francesco Monte con Paola Di Benedetto e svela un segreto su Uomini e Donne

Non tutti l’avranno notato, ma nella casa del Grande Fratello Vip 4 ci sono due delle ex storiche di Francesco Monte: Paola Di Benedetto e Teresanna Pugliese. Qualche giorno fa le due ragazze si sono messe a chiacchierare in salotto e la bella napoletana ha ricordato la sua esperienza a Uomini e Donne con Francesco.

La ‘bella ‘mbriana’ ha raccontato che dopo aver scelto Antonio Passarelli, le cose non sono andate bene e la loro storia è naufragata pochi mesi dopo la fine del suo trono. L’ex tronista però ha anche svelato che dietro il suo comeback a Uomini e Donne per corteggiare Monte, c’è stato lo zampino di un autore del programma.

“Io sono uscita con uno, non ho scelto Francesco. Siamo stati un po’ insieme, poi finisce con sto ragazzo e seguono due o tre mesi di tiritele…io già vivevo a Roma, avevo preso casa lì. Così un giorno, mentre cercavo oggetti vintage al mercato di Porta Portese, incontro uno della redazione che mi chiede: ‘Stai guardando Uomini e Donne? Cosa ne pensi?’, gli rispondo che non c’è storia! Era la verità: non c’era storia dopo il trascorso che io e lui avevamo avuto insieme…sì, c’era una ragazza che gli piaceva ma nulla di che.

Insomma alla fine sono andata là, ma mi hanno chiamata loro…è stata la produzione a cercarmi. Così, dopo quell’incontro, ci ho riprovato. Poi sappiamo come è andata la cosa però”.

Teresanna e Paola a parte, stavo riflettendo adesso che al GF Vip sono passate tutte le ex di Francesco, prima Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi e adesso la Pugliese e la Di Benedetto. A questo punto abbiamo una certezza: Isabella De Candia al GF Vip 5.

