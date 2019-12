Testaccio, un supermercato regala biscotti a chi compra la Nutella. “Stufo di cercare Nutella Biscuits senza trovarli? Fatteli da solo”

“Sei stufo di cercare i biscotti alla Nutella senza riuscire a trovarli?” – recita un cartellone all’interno di un supermercato Simply a Testaccio – “Fatteli da solo! Acquista un vasetto e i biscotti te li regala il Simply di Testaccio! Buon Natale“.

E’ questo il geniale regalo di Natale che un supermercato della periferia di Roma ha fatto ai propri clienti: all’acquisto di un barattolo di cioccolata spalmabile, infatti, è possibile usufruire dell’omaggio di un pacco di biscotti secchi, in modo tale da usarli per spalmarci sopra la Nutella ed ovviare alla carenza dei celebri Nutella Biscuits che pare siano ancora introvabili.

Questa ovviamente non è l’unica trovata nata per rimediare alla domanda più alta dell’offerta dei Nutella Biscuits, dato che online è possibile trovare numerose ricette amatoriali per ricreare a casa propria i biscotti al cioccolato, sia nella forma che negli ingredienti.

E se da una parte il leader leghista Matteo Salvini ripudia i biscotti alla Nutella perché fatti con nocciole turche, dall’altra il volto di Italia Viva Matteo Renzi ne va ghiotto e dice pure che sono “tanta roba”.

Fanta politica al gusto di cioccolato.

Che meraviglia.