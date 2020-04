Una insegnante di dizione distrugge il testo Pazzeska di Myss Keta (VIDEO)

Dice che sono pazzesca,

Se hai cantato questa strofa con le ‘E’ aperte o sei milanese o sei un fan di Myss Keta che grazie proprio al brano Pazzeska in collaborazione con Gue Pequeno ha conquistato le discoteche di mezza Italia.

Lo sa bene anche Nicoletta Ramorino, attrice, doppiatrice, insegnante di dizione e fondatrice del Centro Teatro Attivo di Torino, che proprio qualche ora fa ha tenuto online in versione smartworky (cit.) una breve lezione sul testo Pazzeska di Myss Keta, sottolineando come tutte le ‘E’ cantate ‘aperte’ dalla rapper sarebbero in realtà chiuse nella dizione corretta.

