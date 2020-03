Маска (Il Cantante Mascherato) spopola in Russia: il Ragno è Lena Katina delle t.A.T.u.? (VIDEO)

Il Cantante Mascherato è stato un vero successo mondiale e se in Italia abbiamo avuto Albano e Orietta Berti nei panni del Leone e dell’Unicorno, in Gran Bretagna abbiamo assistito allo ‘smascheramento’ di Skin nelle vesti di una paperella di plastica.

Attualmente (in barba ad ogni rischio di CoronaVirus) il programma sta andando in onda in Russia dove si chiama semplicemente Маска (“Maschera”) e nel cast sembrerebbe esserci anche Lena Katina delle t.A.T.u. che la scorsa puntata si è esibita sulle note di Tu-La-La di Julia Chicherina.

In Russia ne sono tutti convinti, ma giudicate voi stessi: il Ragno è Lena Katina delle t.A.T.u.?

Nel dubbio ho già il mio vincitore personale: lui.