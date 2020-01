The Masked Singer: in UK la cantante Skin è la Papera, fra gli indizi viene citato anche X Factor Italia

The Masked Singer è un vero fenomeno mediatico e se negli Stati Uniti d’America ha vinto la Volpe, in Gran Bretagna tutti gli occhi sono puntati sulla Papera (“Duck”) che potrebbe essere la cantante Skin, voce degli Skunk Anansie.

Skin sembrerebbe essere la “Albano” della Gran Bretagna con il pubblico che ormai non ha più dubbi sulla sua identità, seppur tutt’ora in gioco. Fra gli indizi dati durante le puntate di The Masked Singer c’è anche la passione per le lingue straniere (fra cui l’italiano) ed una bella pizza con una enorme ‘X’ fatta di peperoni. La citazione ad X Factor Italia è palese.

We LOVE a grateful duck 🦆 ❤️ DUCK is safe to quack another week 🙌 #MaskedSinger pic.twitter.com/3g5PdTSjWl — The Masked Singer UK (@MaskedSingerUK) January 11, 2020

Skin from Skunk Anansie = Duck #TheMaskedSingeruk on xfactor Italy (there was an X on the pizza!) and the voice is so her! pic.twitter.com/t9PbIW5Kuc — Kelly Allen-Darkes (@KellyAD03) January 11, 2020

Duck on #TheMaskedSingeruk has to be Skin. She was a judge on the Italian X Factor and toured with David Bowie… it’s kind of insulting none of the judges have even guessed it — Nix (@OrigamiOnions) January 12, 2020

The Masked Singer, la prima esibizione di Duck (nei panni di Madonna)



The Masked Singer, la seconda esibizione di Duck (nei panni di Bon Jovi)