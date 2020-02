The Masked Singer Uk: Daisy (Margherita) è Kelis (VIDEO)

Chi come me è stato adolescente nei primi anni del Duemila non può non ricordarsi della splendida Milkshake di Kelis (“My milkshake brings all the boys to the yard / And they’re like, it’s better than yours!”).



Oggi Kelis è tornata di nuovo sulla bocca di tutti perché è stata appena “smascherata” a The Masked Singer Uk, versione britannica de Il Cantante Mascherato.

Kelis era sotto la maschera Daisy (Margherita) che è stata eliminata nel corso della quinta puntata dopo la Farfalla, il Faraone, il Camaleonte e l’Albero.

E se Daisy (Kelis) è stata eliminata, Duck (la Papera, animata da Skin) è sempre in gara.

