The Masked Singer Uk: Skin è Duck, Jake Shears è Unicorn – i video degli smascheramenti

The Masked Singer Uk continua senza sosta a smascherare i propri partecipanti e se la quinta puntata ha visto l’eliminazione di Daisy (che si è rivelato essere Kelis), durante la sesta puntata sono stati eliminati ben due concorrenti: Duck e Unicorn.

La prima ad esser stata smascherata è stata la papera Duck, eliminata dopo la performance di My Heart Will Go On di Celine Dion, mentre il secondo è stato l’Unicorno che ha cantato Girls & Boys dei Blur. Sotto le maschere due interpreti d’eccezione: Skin e Jake Shears degli Scissor Sisters.

“Caz*o, ho vissuto i momenti migliori della mia vita facendo questo spettacolo strano, bizzarro e particolare. In quale altro posto avrei mai potuto cantare Kate Bush, Blur, ZZ Top e Lizzo vestito da unicorno? L’intera esperienza è stata come essere in un romanzo postmoderno. Mi ha devastato essere stato smascherato. Non volevo davvero che il divertimento finisse“.

Muoio dal ridere se ripenso che sotto il “nostro” Unicorno c’era Orietta Berti.

A The Masked Singer Uk in gara sono rimasti la Volpe, il Riccio, il Mostro, il Polpo e l’Ape.