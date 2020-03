The Real Housewives di Napoli manda in onda una battuta che potevano risparmiarci

Nonostante non sia ancora riuscito a guardare la prima stagione di The Real Housewives di Napoli, so già che lo amerò follemente, anche se una battuta – rimasta nel montaggio finale – gli autori avrebbero potuto (anzi, avrebbero dovuto) rimuoverla.

Il fattaccio – come mi è stato segnalato – è avvenuto nella decima puntata (dal titolo La verità sulla talpa) disponibile su DPlay.

Nella scena incriminata si vedono le sei casalinghe a pranzo insieme, ma poco prima del brindisi due di loro (la duchessa Maria Consiglio Visco Marigliano del Monte e la stilista Simonetta De Luca) si punzecchiano ferocemente.

“Questa è la solidarietà femminile cara“, dice la bionda Maria Consiglio parlando alla De Luca, che risponde rivolgendosi alle altre casalinghe “Odia proprio le donne, io non ho capito perché“. A questo punto la duchessa specifica “Io odio i trans come te cara“, facendo sbottare la rivale: “Io non sono trans sono una donna, sono una grande donna“.

Un battibecco che non aggiunge né toglie niente alla trama di The Real Housewives di Napoli, motivo per cui avrebbero potuto tagliarlo in fase di montaggio.

Ecco il video: