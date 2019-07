The Real Housewives Of Naples: il mio sogno diventerà realtà

The Real Housewives, format di successo statunitense (in onda dal 2006!) finalmente approda anche in Italia in salsa napoletana.

The Real Housewives è un reality registrato in cui vengono mostrate le vite lussuose di sei casalinghe arricchite di una determinata città o di un determinato quartiere. Nelle oltre 10 stagioni americane abbiamo visto e amato casalinghe di New York, di Dallas, di Atlanta, di Miami ed anche di Beverly Hills.



E ovviamente la prima stagione di The Real Housewives dove poteva essere girata se non a Napoli? Dopo il successo del Boss delle Cerimonie, Real Time a gennaio 2020 proporrà anche la versione italiana del noto format sulle casalinghe.

Nel cast delle sei padrone di casa – come anticipato dal settimanale Spy – ci sarà Noemi Letizia (famosa per la sua storia con il ‘Papi’ Silvio Berlusconi) e Alessandra Rubinacci, organizzatrice della festa Limitless.