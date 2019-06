The Voice 2019: vince Carmen Pierri (ma non può salire sul palco a ritirare il premio)

Il podio della nuova edizione di The Voice of Italy è tutto al femminile, ma a salire sul primo gradino è stata Carmen Pierri, con il 56% dei voti. La cantante del team di Gigi D’Alessio ha trionfato contro Brenda Lawrence del team Gue Pequeno e Miriam Ayaba del team di Elettra Lamborghini.

La ragazza purtroppo non è potuta salire sul palco, visto che è minorenne e in quanto tale non può stare in diretta dopo le 24, al posto suo ha ritirato il premio Gigi D’Alessio.

Il #TEAMGIGI vince questa edizione di #TVOI.

BRAVO GIGGIONE NAZIONALE! 🌋 pic.twitter.com/PYz9qbfeMt — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) 4 giugno 2019

Guidata e voluta nel Team dal suo Coach @_GigiDAlessio_ sin dal primo giro di sedia, #TVOI per lei è stato un esordio straordinario. CARMEN PIERRI È THE VOICE OF ITALY 2019. pic.twitter.com/WfIzmCuNwW — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) 4 giugno 2019

The Voice of Italy: tutte le vincitrici

Edizione 2013 Elhaida Dani (team Riccardo Cocciante)

Edizione 2014 Cristina Scucci (team J Ax)

Edizione 2015 Fabio Curto (team Roby e Francesco Facchinetti)

Edizione 2016Alice Paba (team Dolcenera)

Edizione 2018 Maryam Tancredi (team Al Bano Carrisi)

Edizione 2019 Carmen Pierri (team Gigi D’Alessio)