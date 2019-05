The Voice Of Italy: ecco chi sono i 4 finalisti

Dopo più di un mese di Blind Auditions ed una puntata dedicata alle Battles, con lo speciale di ieri sera The Voice Of Italy ha eletto i suoi quattro finalisti: Miriam Ayaba del team di Elettra Lamborghini (che ha conquistato il posto twerkando sulle note di Work Bitch di Britney Spears), Brenda Carolina Lawrence del team di Guè Pequeno, Carmen Pierri del team di Gigi D’Alessio e Diablo del team di Morgan.

Con la puntata dei Knok Out sono infatti stati eliminati i favoritissimi Francesco Da Vinci ed Eliza G.

Chi di loro vincerà?

The Voice Of Italy – chi è Miriam Ayaba (Team Elettra Lamborghini)

La ventiduenne Miriam è nata a Desenzano del Garda (provincia di Brescia) ed è cresciuta a Castiglione delle Stiviere, un piccolo paese della provincia mantovana, con una parentesi a Napoli, città di provenienza del padre. Adesso vive a Milano insieme a un amico e al suo fidanzato Sadiq Marco Oladipupo (in arte Roy Raheem, altro concorrente di The Voice) ed entrambi lavorano come fundraiser per un’associazione no profit. Miriam trova il suo background musicale nella mescolanza di culture: cresciuta in un quartiere popolare e multietnico, ha assorbito e poi combinato fra loro sonorità afro, indiane e filippine, che sono il suo tratto distintivo. Anche il suo nome d’arte è un mix tra il suo nome effettivo e un vocabolo della tribù nigeriana Yoruba che significa “regina”. Il nome non è casuale: mentre ha iniziato a cantare grazie ai cartoni Disney perché voleva essere una principessa, adesso affronta la vita con lo spirito di una vera regina. Con la sua musica afrotrap cerca di trasmettere messaggi positivi di autodeterminazione, libertà d’espressione, accettazione di sé, abbraccio del proprio potenziale e liberazione dal giudizio altrui.



The Voice Of Italy – chi è Carmen Pierri (Team Gigi D’Alessio)

Carmen, nata a Salerno 16 anni fa, è una ragazza estremamente sorridente e matura nonostante la giovane età. Vive a Montoro (provincia di Avellino) con i genitori, che possiedono un negozio di mobili a Baronissi. Già a 6 anni partecipava a piccoli concorsi musicali di paese, dove si faceva sempre notare per le sue capacità vocali. A 12 anni ha iniziato a studiare canto e pianoforte e si è appassionata alla musica soul e pop. Le piace molto cantare Alicia Keys, ma il suo mito indiscusso è Amy Winehouse, che apprezza globalmente, dai testi delle sue canzoni, al look e al fatto che sia andata contro tutto e tutti grazie alla sua personalità. Oltre alla musica, che per lei è «una vittoria in un mondo di sconfitte», Carmen ama lo shopping sfrenato, i social (Instagram e YouTube) e i libri thriller e fantasy. Nel caso non riuscisse ad affermarsi in campo musicale, le piacerebbe diventare medico, per poter aiutare le persone con problemi di salute.



The Voice Of Italy – chi è Brenda Carolina Lawrence (Team Guè Pequeno)

Brenda, nata a Cremona, ha 21 anni e vive a Pieve D’Olmi (CR) con la madre e la sorella. Dopo la scomparsa prematura di suo padre, circa un anno fa, ha deciso di prendersi del tempo per sé stessa e di cambiare aria: si è trasferita a Roma, dove ha continuato gli studi e ha lavorato come stagista, ma si è accorta che il tempo da dedicare alla musica si era drasticamente ridotto. Dopo 7 mesi, così, è tornata a casa per dedicarsi completamente alla sua passione, continuando però a studiare parallelamente Lingue e Letterature Straniere in un’università on line. Brenda prende lezioni di canto da circa 5 anni e lavora come corista, collaborando con diversi artisti. Per lei la musica è tutto: è necessaria come l’ossigeno, anche se non sempre la fa stare bene, perché scrivere canzoni significa scavarsi dentro e tirare fuori tutto, sia le gioie che i dolori. In questa fase della sua vita è concentrata a realizzare il suo progetto musicale, dedicandosi alla scrittura di suoi brani sia in italiano che in inglese.



The Voice Of Italy – chi è Diablo (Team Morgan)

Dominique è nato 18 anni fa a Roma, ma vive a Cervasca, un paesino in provincia di Cuneo, con la madre e un fratello minore (14 anni). L’altro fratellino vive con il padre, che Dominique non ha mai conosciuto (i suoi si sono separati prima della sua nascita). Ha lasciato la scuola a novembre e al momento è in cerca di occupazione; nel frattempo si mantiene con piccoli lavoretti e soprattutto con la musica. Ha scelto il nome d’arte “Diablo” per riflettere la parte di sé più tormentata e difficile. È appassionatissimo di musica fin da bambino: ci sono filmati di lui molto piccolo in cui ballava e cantava, soprattutto le canzoni di Michael Jackson. Ha studiato solfeggio, chitarra, chitarra elettrica (3 anni) e pianoforte (1 anno). Si è appassionato al rap come genere specifico ascoltando Eminem, Kanye West, Lil Wayne, Lil Gnar e artisti italiani come Gemitaiz (suo idolo per la semplicità con cui riesce a scrivere «pezzi mozzafiato»), Fabri Fibra, Salmo, Gué Pequeno e il trapper Tedua. Anche lui rappa e il suo flow è accostabile a quello di Salmo e di Capo Plaza. Dominique scrive tutti i giorni e sul cellulare ha centinaia di testi originali, complessi e con molti incastri. Ha capito che vuole vivere di musica e il suo sogno è far sentire la sua arte al mondo. Per lui la musica ha un duplice valore: è arte e salvezza, motivo per cui dichiara «Non mi sentirei di vivere in un mondo senza musica»