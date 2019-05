The Voice Of Italy: ecco chi sono i 12 cantanti passati alla semifinale

Sono terminate solo una settimana fa le Blind Auditions di The Voice Of Italy ma è già tempo di semifinale: martedì 4 giugno, infatti, Simona Ventura eleggerà il vincitore di questa sesta edizione.

Nella puntata di ieri (quella dedicata alle Battles) i cantanti, dopo la scrematura dei Best Six fatta al termine delle Blind Auditions, sono passati da 24 a 12, praticamente solo 3 a team.

Ecco chi sono:

Team Morgan

Diablo

Erica Bazzeghini

Matteo Camellini

Team Elettra

Andrea Bertè

Greta Giordano

Miriam Ayaba

Team Gué

Brenda Carolina Lawrence

Francesco Da Vinci

Ilenia Filippo

Team Gigi

Carmen Pierri

Domenico Iervolino

Elisa G

Queste, invece, le sfide che hanno portato i coach a scegliere i 12 semi finalisti:

TEAM ELETTRA

Miriam contro Leslie: Run The World (Girls) Di Beyoncé. Vince Miriam.

Andrea contro Trisss: Seven Years di Lucas Graham. Vince Andrea.

Greta contro Tahnee: Woman Like Me delle Little Mix ft. Nicki Minaj. Vince Greta.

TEAM GIGI

Andrea contro Domenico: È sempre bello di Coez. Vince Domenico.

Carmen contro Sofia: Hola di Marco Mengoni. Vince Carmen.

Elisabetta contro Eliza G.: Volevo Scriverti Da Tanto di Mina. Vince Eliza G.

TEAM GUE

Brenda contro Federica – Million Dollar Bill Di Whitney Houston. Vince Brenda.

Giosuè contro Ilenia – Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper. Vince Ilenia.

Hindaco contro Francesco – Hai Delle Isole Negli Occhi di Tiziano Ferro. Vince Francesco Da Vinci.

TEAM MORGAN

Naive contro Matteo – Blood Of Eden di Peter Gabriel. Vince Matteo.

Diablo contro Violet – Cosa Succederà Alla Ragazza di Lucio Battisti. Vince Diablo.

Joe Elle contro Erica – I Want Your Sex di George Michael. Vince Erica.

L’appuntamento ora è per giovedì 30 maggio per la semifinale di The Voice Of Italy.