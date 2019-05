The Voice Of Italy: i coach si cambiano i vestiti (!) e chiudono i team – ecco i 24 concorrenti ufficiali

Al termine della quinta puntata i coach di The Voice Of Italy si sono finalmente cambiati i vestiti (la cosa stava diventando una barzelletta sul web) ed hanno scelto i concorrenti ufficiali dei propri team in una location che ha molto strizzato l’occhio ai Bootcamp di X Factor.

I 14 cantanti scelti dai singoli coach sono così diventati 6 andando a formare quello che è a tutti gli effetti il “vero” cast della sesta edizione di The Voice Of Italy composto da 24 artisti divisi in quattro squadre.

Purtroppo Super Simo non è riuscita ad entrare nel Team D’Alessio.

The Voice Of Italy, il cast ufficiale

Team Morgan: Diablo, Joe Elle, Matteo Camellini, Violet, Erica Bazzeghini e Naïve;

Team Gigi D’Alessio: Domenico Iervolino, Andrea Settembre, Eliza G., Elisabetta Pia Ferrari, Sofia Tirindelli e Carmen Pierri;

Team Guè Pequeno: Federica Filannino, Ilenia Falco, Brenda Carolina Lawrence, Josuè Previti, Francesco Da Vinci e Hindaco;

Team Elettra Lamborghini: Miriam Ayaba, Leslie, Greta Giordano, Trisss, Andrea Berté e Tahnee Rodriguez.

Vi ricordo che la prossima puntata vedrà entrare in scena le Battles ed i talenti passeranno da 6 a 3 a team.