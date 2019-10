Thegiornalisti, il chitarrista Marco Rissa parla del vero motivo della rottura: “Soldi…”

Dopo aver annunciato su Instagram l’addio ai Thegiornalisti, Tommaso Paradiso la scorsa settimana ha spiegato come mai ha deciso di rompere con i suoi colleghi.

“Il reale motivo della fine dei Thegiornalisti? Noi in realtà il feeling sul palco lo avevamo. Ma è stato un anno difficilissimo che ha portato strascichi che si sono sempre più amplificati fino a che la rottura è stata qualcosa di fisiologico e normale. – ha continuato Tommaso Paradiso – Se fosse andata avanti sarebbe stato ancora peggio. Non lo potevamo fare prima del Circo Massimo, perché volevamo chiudere in bellezza. Marco Primavera disse pacificamente uno o due anni fa: ‘Tommaso questa da anni non è più una band’. Mi ha fatto riflettere. “