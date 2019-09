TheGiornalisti, profilo Instagram a rischio: “Ci hanno tolto la password”

Nuovo dramma per quanto riguarda i TheGiornalisti (o come li ha adorabilmente chiamati la d’Urso oggi a Pomeriggio Cinque, The Journalist), dato che il chitarrista Marco ‘Rissa’ Musella ha scritto di non aver più i dati per accedere al profilo Instagram ufficiale della band, un tempo composta da lui, il batterista Marco Primavera ed il cantante Tommaso Paradiso, che proprio ieri ha deciso di lasciare il gruppo.

“In molti segnalate che non riuscite a commentare la pagina Instagram dei TheGiornalisti. Non è nostra intenzione togliervi il diritto di parola e di opinione, purtroppo – come nella story precedente – sono costretto a scrivere dal mio profilo privato, dato che ci hanno tolto le password e né io né Marco possiamo entrare e sbloccare i commenti”.

A distanza di 24 ore dall’annuncio di Tommaso Paradiso, infatti, il profilo ufficiale dei TheGiornalisti è bloccato e non certo per volere di Marco Musella e Marco Primavera, che al contrario di Paradiso vogliono continuare il loro progetto musicale.