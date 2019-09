TheGiornalisti: ecco chi potrebbe prendere il posto di Tommaso Paradiso

I TheGiornalisti – così come li abbiamo imparati a conoscere – non esistono più, dato che Tommaso Paradiso ha deciso di lasciare la band per dedicarsi alla carriera solista.

Un divorzio improvviso e sofferto che sta causando tutt’ora problemi (il chitarrista ed il batterista non riescono più ad entrare nel profilo Instagram ufficiale dei TheGiornalisti), ma che pare non causerà lo scioglimento della band che vivrebbe tutt’ora con solo due componenti.

Al momento, infatti, il chitarrista (Marco ‘Rissa’ Musella) ed il batterista (Marco Primavera), starebbero cercando una nuova voce e pare che il nome più accreditato sia quello di Leo Pari, musicista che ha accompagnato il trio in più occasioni, compresa l’ultima uscita pubblica al Circo Massimo.

Intervistato da FanPage, Leo Pari ha risposto:

“Il divorzio fra Tommaso e i TheGiornalisti? Guarda, non so che dire io sono amico di Marco (Rissa) e di Tommaso allo stesso modo, sono cari amici e non può che dispiacermi tutto quello che è successo. Poi è vero che può succedere a tutti, quando si litiga non si sta troppo attenti alle parole e magari la situazione può sfuggire di mano, ma è tutto nella normalità delle discussioni. […] Io nuovo frontman della band? Sì, ho letto, no comment su questa notizia”.

Una non-risposta a cui però ha aggiunto di essere momentaneamente preso per l’uscita del suo album solista. Insomma, Leo Pari potrebbe prendere il posto di Tommaso Paradiso nei TheGiornalisti, ma al momento ancora non è ufficiale.