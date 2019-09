I TheGiornalisti si sono sciolti, l’annuncio di Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso ha appena annunciato su Instagram che il gruppo TheGiornalisti non esiste più e che la sua carriera discografica da ora proseguirà come cantante solista.

“Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come TheGiornalisti ma uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più TheGiornalisti, ma sarà Tommaso Paradiso. E’ giusto che sia così. E’ stata una fantastica avventura che ci ha portato fino al Circo Massimo. Ma sapete meglio di me, o come me, che le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne. E’ inutile che vi stia a raccontare le dinamiche per le quali si è arrivati a questa conclusione. Ho scritto e cantato ogni singola nota e ogni singola parola di tutto ciò che fino ad oggi avete ascoltato. Continuerò a farlo, continuerò a farlo come Tommaso Paradiso. Sono stati, questi ultimi, mesi molto difficili; sono stato in silenzio. Volevo che il Circo Massimo fosse una grande festa e non un funerale. Ripeto, credo che non sia nobile spiegarvi il come ed il perché di tutto questo. Se un giorno sarò dagli eventi costretto a dare spiegazioni lo farò. Per ora vi basti solo sapere che sono stato male. Non vi voglio rubare altro tempo. A voi potrà sembrare che una storia sia finita e che un’altra stia iniziando. In parte è vero. I TheGiornalisti per quel che mi riguarda non esistono più. Ma esistono le canzoni, sempre e solo quelle. Quelle di prima, quelle di oggi e quelle di domani. Ed io sarò con loro, con le canzoni, quelle di prima, quelle di oggi e quelle di domani. Non vi chiedo nulla, se non di tentare di avere un po’ di delicatezza nel voler cercare di esprimere sacrosante opinioni sulla vicenda. Le cose accadono ragazzi, è insito nella natura mutevole, dello spazio e del tempo. Sempre vostro Tommaso Paradiso”.