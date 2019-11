Chi bazzica TikTok sa che la sezione “Per Te” è importante. Per questo motivo sapere come finirci è molto utile e Webboh.it lo ha svelato in un recente redazionale.

“Come finire nei Per Te” è la domanda che tantissimi utenti di TikTok – nuovi e non – si pongono. Come funziona TikTok e come si può avere successo? Non è ben chiaro quale sia il meccanismo dell’algoritmo che sceglie quali contenuti inserire nella pagine Per Te, che altro non è che l’homepage dell’ex Musical.ly. Essere nei Per Te garantisce maggiore visibilità dei contenuti prodotti e di conseguenza anche la possibilità di avere più seguaci.

Vediamo insieme una guida per finire nei Per Te di TikTok.

TikTok come finire nei per te: la guida

La pagina Per Te è costruita per ogni persona secondo lo stesso principio degli Esplora di Instagram. I contenuti proposti vengono visualizzati in base alle cose che potrebbero piacerti a seconda di ciò che fai solitamente. Cosa vuol dire? Che i contenuti sono tarati su ognuno di noi, in base a quello che ci piace, agli utenti che seguiamo e ai contenuti che preferiamo visualizzare. La pagina Per Te è costruita sugli input che inviamo in base ai nostri gusti e le nostre preferenze secondo lo stesso algoritmo. Come si può fare per produrre contenuti che finiscano più facilmente nella pagina Per Te? Non esiste una regola precisa ma ci sono una serie di consigli e di dritte per avere più possibilità in questo senso.

Guida e consigli per finire nei Per Te di TikTok

Ecco qualche trucco per provare a piacere all’algoritmo che sceglie i contenuti Per Te di TikTok: