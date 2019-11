Tik toker più famosi al mondo: la lista dei più seguiti

Chi è il tik toker più famoso del mondo? Tra Asia e America i nomi che rimbalzano da una parte all’altra dell’oceano con numeri da capogiro (c’è chi arriva a oltre 30 milioni di fans) sono molti.

Vediamo chi sono, cosa hanno fatto per essere così celebri sulla piattaforma e, ad oggi, quanti milioni di persone li seguono per i contenuti che postano sul celebre social per adolescenti. Una caratteristica che hanno in comune tutti quanti? Essere tutti molto giovani, in alcuni casi anche minorenni. Questi ragazzi hanno trovato il successo creando filmati di breve durata: un cambio look, un effetto speciale, contenuti dai risvolti divertenti mixati con meme, GIF e sitcker.

Tik toker più famoso al mondo: chi è?

Chi è il tik toker più famoso al mondo? Non ce n’è uno solo ma è giusto fare una lista di adolescenti e non solo più o meno influenti che, in modi diversi, hanno cominciato a crescere sul social diventando sei veri e propri influencer già da giovanissimi. Vediamo allora i nomi dei tik toker più famosi al mondo.

Baby Ariel – 29,9 milioni di follower

Sicuramente sulla vetta dei più seguiti e dei più conosciuti al mondo troviamo Baby Ariel. Il vero nome della cantante è Ariel Martin e la giovane si piazza sicuramente tra i più influenti su Tik Tok. Le ragioni? Creativa e ironica, il suo successo è stato premiato anche dal Time che l’ha inserita tra i personaggi più influenti in rete già nel 2017. Ci ha visto lungo, insomma.

Loren Gray – 35 milioni di follower

Ha 18 anni, è statunitense e in prima battuta è emersa su Youtube. Su Tik Tok ha trovato il successo dopo essersi specializzata e aver registrato il sui primo singolo, My Story. Le sue intenzioni sono quelle di sfondare nel mondo della musica con il sui primo album. Con una fan base del genere sicuramente non rimarrà delusa!

Cameron Dallas – 17,9 milioni di follower

Prima di diventare famoso sul social musicale Dallas aveva già raggiunto il successo su Vine. Come? Pubblicando video e scherzi divertenti. Lo scopo era quello, prendendo in giro, di far ridere la gente. Il suo successo lo ha trasportato su Tik Tok, diventando uno dei tik toker più conosciuti al mondo.

Savannah Soutas – 15,7 milioni di follower

Savannah ha 26 anni ed è mamma della piccola Everleigh, che ne ha 6. La giovane è diventata famosa su Tik Tok dopo aver realizzato un video di quelli in lip-sync insieme alla bambina. Quando è arrivato il successo Savannah ha deciso di dedicarsi a Youtube in primis creando anche un brand di abbigliamento proprio.

Jannat Zubair – 20,1 milioni di follower

L’attrice televisiva già famosa in India ha letteralmente sfondato su Tik Tok vista l’impressionante fan base di cui dispone. Jannat Zubair Rahmani pubblica moltissimi contenuti in cui si vede spesso anche il suo fratellino piccolo.