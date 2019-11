La sfida del momento, a colpi di follower e interazioni, è senza dubbio quella tra Instagram e TikTok. Le due applicazioni sono gettonatissime tra i giovani e non solo. Di recente persino Matteo Salvini ha aperto il proprio account.

La crescita di TikTok spaventa non poco Instagram che è stato acquisito da Mark Zuckerberg nel 2012. Il servizio è cresciuto moltissimo negli anni, sia nelle funzionalità offerte e sia nei numeri di chi ha scaricato la app e la usa quotidianamente. Certamente è un social network accattivante e dalla tantissime potenzialità, per nulla sfuggite alle aziende, che infatti ne stanno facendo larghissimo uso a fini promozionali, sfruttando anche l’appeal degli influencer. Ma TikTok è in grande ascesa ed è al centro dell’attenzione e delle analisi di Instagram. Quest’ultimo, non a caso, per difendersi, ha deciso di lanciare uno strumento in tutto e per tutto simile, chiamato Reels. Ma entriamo un po’ nel dettaglio per cercare di capire meglio TikTok come funziona.

Tik Tok come funziona

Il competitor cinese di Mark Zuckerberg permette agli utenti iscritti di caricare brevi video della durata da 15 secondi e aggiungere canzoni o altri suoni di sottofondo, magari mixandoli tra loro. Il suo antenato era musical.ly, piattaforma social che permetteva anche di creare filmati più brevi, chiamati “momenti live”. Una sorta di attuali GIF animate con musica di sottofondo. Ma vediamo TikTok come funziona.

Permette di editare i video e di personalizzarli. Ad esempio, si può accelerare, rallentare o modificare mediante un filtro apposito il suono o la musica di sottofondo. A tal proposito, la gamma disponibile è molto ampia. Ma si può anche sfruttare, al posto di questo catalogo, una semplice registrazione fatta col proprio smartphone, magari mentre si gira il video stesso, visualizzandolo sullo schermo. Si possono anche sommare e condividere le videoriprese di due dispositivi in un unico video.

Ma forse l’aspetto più amato, soprattutto dai teenagers, sono le sfide.

TikTok come funziona: challenge

Una challenge su TikTok è una sfida virale, a cui gli utenti sono chiamati a partecipare. Intorno a queste sfide si raccolgono milioni di interazioni, perché tutti si cimentano, mettendo in gioco la propria creatività e la propria fantasia. Ne è un esempio, quanto accaduto con la sfida lanciata da Italia’s got talent, che chiedeva agli aspiranti concorrenti del programma di mostrare il loro talento in un video breve. Ma la challenge che ha riscosso il maggior successo in assoluto, con ben 400 milioni di visualizzazioni totali, è stata #Theclimate: gli utenti erano chiamati a mostrare in una clip il loro contributo in nome della salvaguardia dell’ambiente, la loro “buona azione quotidiana” insomma, il loro comportamento virtuoso in aiuto del pianeta.